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تعليم

بعد غروب الشمس .."قمر الجوع" يبلغ أقصى لمعانه .. غدا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:02 ص
قمر
قمر
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أحمد الشاهد
رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية ظاهرة جديدة نشهدها في سماء القاهرة يوم غد السبت الموافق 27 من شهر فبراير الجاري .

أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق ، خلال تصريحات خاصة ، أن القمر سيكتمل في هذا اليوم ، ويبدو بدرا للرائي ، حتى يوم 28 من نفس الشهر ، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة تليسكوب .

 وأضاف ، إن وقت البدر الكامل سيكون وقته بداية من مساء اليوم وحتى بعد غروب الشمس ، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.6%  ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الثلج"
 ‏وسمي بذلك ، لأن أثقل الثلوج تسقط عادة خلال هذا الوقت من العام ، كما يعرف أيضا "بقمر الجوع" لأن الصقيع يجعل الصيد صعبا بالنسبة للصادين .

جدير بالذكر ، أن المعهد يقوم بالإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، واستقبالهم وتعريفهم بهذه الظواهر الطبيعية والفلكية .
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