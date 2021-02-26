بعد غروب الشمس .."قمر الجوع" يبلغ أقصى لمعانه .. غدا

رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية ظاهرة جديدة نشهدها في سماء القاهرة يوم غد السبت الموافق 27 من شهر فبراير الجاري .





أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق ، خلال تصريحات خاصة ، أن القمر سيكتمل في هذا اليوم ، ويبدو بدرا للرائي ، حتى يوم 28 من نفس الشهر ، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة تليسكوب .





وأضاف ، إن وقت البدر الكامل سيكون وقته بداية من مساء اليوم وحتى بعد غروب الشمس ، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.6% ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الثلج"

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‏وسمي بذلك ، لأن أثقل الثلوج تسقط عادة خلال هذا الوقت من العام ، كما يعرف أيضا "بقمر الجوع" لأن الصقيع يجعل الصيد صعبا بالنسبة للصادين .



