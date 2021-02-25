ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في 40 مركزا.. الصحة تكشف موعد تسجيل الحصول على لقاح كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بدءا من 40 عامأ وهم مرضى الفشل الكلوى، والقلب لهم حق التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وأوضح " عبد الفتاح "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أن معظم الأمراض المزمنة لهم قاعدة بيانات من خلال المبادرات الرئيسية الموجودة والمتاحة للاطباء الإطلاع عليها للتأكد من ذوى الأمراض المزمنة للتحقق من المستهدف الحقيقى من التطعيم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة من المقرر ان تفتح الموقع الالكترونى الخاص بتسجيل الأمراض المزمنة بداية من الأحد المقبل وعلى الراغبين فى لقاح كورونا ان يسجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا.

ولفت إلى أن عملية التطعيم ستكون فى 40 مركزا موزعة على 27 محافظة فى مختلف أرجاء الجمهورية، مشيرأ إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة لقاح كورونا لغير القادرين وغير ذلك ستكون تكلفتها بسيطة للغاية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بداية من يناير.. لجنة مكافحة كورونا: سيتم الإعلان عن بداية استخدام اللقاح في مصر

الصحة: لقاح كورونا مجانا لغير القادرين.. وهذا موعد إطلاق موقع التسجيل رسمياً

كل ما تريد معرفته للحصول على لقاح كورونا

الباز: شعار الرئيس السيسي لدى افتتاحه مشروع الفيروز"لا نبيع الوهم للناس"

للنهوض بمحصول القمح.. زراعة الشرقية تنفذ مدرسة حقلية بمنيا القمح

وكيل صحة الشرقية يتلقي لقاح كورونا بعد تطعيم الفرق الطبية بنسبة ١٠٠%..صور

ترشيحاتنا

وصلة اعتراض شرسة من رمضان صبحي على حكم مباراة بيراميدز والجونة

عطل فني فى خدمة ماسنجر على فيسبوك

وزير التعليم: ممنوع اصطحاب الكتب الخارجية والملازم في لجان الامتحانات الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تصدر قرارات جديدة لطلاب المدارس الدولية ومدارس stem

3 مرات يوميا .. مشروب يساعد المدخنين على تنظيف الرئتين

بعد رحلتها لأسوان بالعجلة.. إطلالات تارا عماد تثير الجدل حول أنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي