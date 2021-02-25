في 40 مركزا.. الصحة تكشف موعد تسجيل الحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بدءا من 40 عامأ وهم مرضى الفشل الكلوى، والقلب لهم حق التسجيل للحصول على لقاح كورونا.





وأوضح " عبد الفتاح "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أن معظم الأمراض المزمنة لهم قاعدة بيانات من خلال المبادرات الرئيسية الموجودة والمتاحة للاطباء الإطلاع عليها للتأكد من ذوى الأمراض المزمنة للتحقق من المستهدف الحقيقى من التطعيم.





وأشار إلى أن وزارة الصحة من المقرر ان تفتح الموقع الالكترونى الخاص بتسجيل الأمراض المزمنة بداية من الأحد المقبل وعلى الراغبين فى لقاح كورونا ان يسجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا.



