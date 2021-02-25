بعد توقف 9 سنوات.. وصول أولى رحلات الطيران من الشارقة الى الأقصر

اعلن مصدر بمطار الاقصر الدولى عن وصول اولى رحلات الطيران من مطار الشارقة بدولة الإمارات المتحدة عقب توقف دام لاكثر من ٩ سنوات .





واوضح المصدر بان الرحلة كانت تحمل رقم ٦٤٢ تقل على متنها 190 راكبا وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لجميع الركاب وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.









وكان قد أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تدشين مبادرة "شتي في مصر، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتم عقد عدد اجتماعات بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية ومناقشة تفعيل مبادرة " شتي في مصر" والإعلان والترويج لها