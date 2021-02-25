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مصطفى بكري ينعى حسين صبور.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:17 م
رجل الأعمال الشهير
رجل الأعمال الشهير المهندس حسين صبور
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محمود محسن
نعى الإعلامي مصطفى بكري رجل الأعمال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، ورائد صناعة العقارات في مصر الذي توفي اليوم الخميس، عن 85 عاما.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن الراحل أشرف على بناء العديد من المدن مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي وأيضا مترو الأنفاق.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب تقدم باسم قناة صدى البلد النعي للفقيد.

حسين صبور علم من أعلام البناء والتعمير في مصر، ارتبط اسمه بالإنجازات العملاقة، وتجاوزت نجاحاته الحدود، فأصبح علامة مسجلة ضامنة للنجاح في أي مشروع، برع الرجل في مجالات كثيرة.

وكان صبور، رئيسا لـ"نادي الصيد" ورئيس سابق لاتحاد تنس الطاولة المصري، ورئيس مجلس إدارة "بنك المهندس" لمدة خمس سنوات.
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