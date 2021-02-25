تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب

داخل أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، تشد انتباه عشاق الفن التشكيلي أعمال نحتية جديدة أثارت إعجاب الحضور خلال افتتاح الفنان الدكتور أحمد نوار معرض "ثلاثية نحت وجوه فى الطبيعة".









الأعمال النحتية وعددها 23 عملا بين 93 عملا هى جملة مشاركات ثلاثة فنانين بالمعرض، تخص الفنان والنحات الدكتور باهر أبو بكر، ويرصدها "صدى البلد" بعين متفردة.











يقول الفنان باهر أبو بكر لموقع "صدى البلد"، "تجربتى النحتية فى معرضى هذا استكمال لمحتوى فكرى عن الطاقة الداخلية والناتجة عن رؤية الأشكال الدقيقة والكائنات المتحولة وبالأخص دورة حياة الفراشات، واكتشاف الطاقة الموجودة فى الشرنقة وتغير سطحها المستمر وطاقة الخروج إلى الحياة، وهو ما أريد تجسيده فى أعمالى النحتية من تجريد للكتلة لتتحول إلى أشكال عضوية تثير الرؤية والعقل للتفكير فيها ومقارنتها بأشكال فى الطبيعة".









ويشير باهر إلى أنه "قد يكون فى أحد أعمالي متشابهات عديدة بين الشمال المبهمة والمشابهة لأشكال من الطبيعة، مثل أوراق النبات أو الحشرات، وبين التشخيص والذى يمكن أن يراه المتلقي كأنه شخصية إنسانية لها وجه وأطراف".









وأكمل أبو بكر، "أما اللون فهو البهجة التى أراها فى أحد أطوار حياة الفراشة بين الأصفر والأخضر والبنفسجي، وهى من وجهة نظرى طاقة من نوع آخر للنحت، فهو عنصر إضافى وليس مكملا، لإعطاء نوع من البهجة والسرور، وهو ما أريد أن أحققه فى عملية التفاعل بين المشاهد والعمل الفنى".









ويختتم باهر، "تجربتى فى هذا العرض خطوة جادة لسلسلة من المعارض المتنوعة لمفهوم التحول والتى تثير تفكيرى لإبداع أشكال مختلفة لنفس المفهوم، مع إضافة متغير آخر وهو عملية التفاعل مع المشاهد لكى يزيد الإمتاع بالحالة الفنية، فكل ما يقدم من عمليات إبداعية هى سلسلة من تفكير وفلسفة لمفاهيم تثير الفنان وتجعله فى حالة مستمرة من النشاط الذهني المحير بين الشكل والمفهوم والجمهور، ملخصها الفن فكرة".









يشار إلى أن معرض "ثلاثية نحت وجوه فى الطبيعة" افتتحه الدكتور أحمد نوار والناقد التشكيلي هشام قنديل مساء السبت الماضي وتستمر فعالياته لمدة 20 يوما، وهو ثالث أنشطة جاليري ضي خلال العام الحالي.