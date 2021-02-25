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تعليم

مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الآثار جامعة الأقصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:23 م
مناقشة أول رسالة
مناقشة أول رسالة دكتوراة بكلية الآثار بجامعة الأقصر
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شمس يونس
شهدت جامعة الأقصر اليوم الخميس،  مناقشة أول رسالة دكتوراه، بكلية الآثار، وذلك بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الآثار بجامعة الأقصر وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، حيث جاءت الرسالة تحت عنوان " الحذف في اللغة المصرية القديمة – دراسة في نصوص العصر الكلاسيكي"، للباحث حسين عبده خليفة علي – المدرس المساعد بكلية الآثار – جامعة جنوب الوادي .


وتكونت لجان المناقشة والحكم من الدكتور منصور النوبي منصور،عميد كليتي الآثار بقنا والأقصر سابقًا (مناقشا ورئيسًا )،والدكتور جلال أحمد أبو بكر – أستاذ الآثار المصرية القديمة المتفرغ بكلية الآداب – جامعة المنيا (عضوًا ومناقشًا ) ، والدكتور أحمد علي محمد الأنصاري – أستاذ اللغة المصرية القديمة ووكيل كلية الآثار – جامعة سوهاج (عضوًا ومشرفًا )، والدكتور أبو بكر عبدالسلام مصطفي – مدرس اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار – جامعة جنوب الوادي( مشرفًا ) والدكتور محسن عادل الطوخي – مدرس اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار – جامعة الأقصر ( مشرفًا ).


وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة دكتوراة الفلسفة في الآثار – تخصص آثار مصرية قديمة (في اللغة المصرية القديمة ) بمرتبة الشرف الأولي والتوصية بطبع وتبادل الرسالة .


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مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الآثار جامعة الأقصر
مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الآثار جامعة الأقصر
مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الآثار جامعة الأقصر
مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الآثار جامعة الأقصر
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