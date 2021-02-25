محافظ جنوب سيناء: نقترب من تغطية شرم الشيخ كلها بالطاقة الشمسية.. فيديو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه هناك تغييرا وتطويرا في المحافظة كل شهر، ويشمل التطوير مدن المحافظة التسع.





وأضاف - في تصريحات تليفزيونية على قناة " النهار" -" هناك تطوير مستمر في مدينة شرم الشيخ في شبكة الطرق ومعدلات النظافة في الشوارع، و تم إنشاء محطة كهرباء 5 ميجا وات في المحافظة وسيتم تطويرها كي تصبح 40 ميجا وات".





وتابع :" في طريقنا لتغطية شرم الشيخ بالطاقة الشمسية وزيادة المساحات الخضراء في المحافظة للحفاظ على البيئة بشكل كبير ".



