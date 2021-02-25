محافظ جنوب سيناء: نقترب من تغطية شرم الشيخ كلها بالطاقة الشمسية.. فيديو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه هناك تغييرا وتطويرا في المحافظة كل شهر، ويشمل التطوير مدن المحافظة التسع.
وأضاف - في تصريحات تليفزيونية على قناة " النهار" -" هناك تطوير مستمر في مدينة شرم الشيخ في شبكة الطرق ومعدلات النظافة في الشوارع، وتم إنشاء محطة كهرباء 5 ميجا وات في المحافظة وسيتم تطويرها كي تصبح 40 ميجا وات".
وتابع :" في طريقنا لتغطية شرم الشيخ بالطاقة الشمسية وزيادة المساحات الخضراء في المحافظة للحفاظ على البيئة بشكل كبير ".
وأكمل خالد فودة:" تحدينا أنفسنا لمدة 5 سنوات لإجراء احتفالية في شهر أكتوبر في منتصف الليل في قلب سيناء بـ سانت كاترين وبمشاركة حوالي 30 سفير دولة حول العالم، وفي كل عام كنا نعمل على تطوير طرق تنظيم الاحتفالية في سانت كاترين، وفي عام 2019 قامت وزارة السياحة بتنظيم حفل سانت كاترين وخرجت الاحتفالية بشكل يليق بمصر".