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ديني

حكم غطاء الرأس أثناء قراءة القرآن الكريم.. الإفتاء تجيب

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:14 م
حكم غطاء الرأس أثناء
حكم غطاء الرأس أثناء قراءة القرآن الكريم.. الإفتاء تجيب
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محمود ضاحي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة القرآن الكريم لا يشترط لها تغطية الشعر مثل الصلاة، ولكن يمكن القول إنها من آداب قراءة القرآن ولكن ليست واجبا.

وأضاف "وسام"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال مضمونه: «ما حكم غطاء الرأس أثناء قراءة القرآن الكريم؟»: "قراءة القرآن والصلاة كلاهما عبادات ولكن لا يشترط لقراءة القرآن تغطية الشعر مثلما يشترط للصلاة، فالصلاة يشترط لها ستر البدن بأكمله.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل قراءة القرآن من الموبايل لها نفس ثواب القراءة من المصحف؟.

ورد وسام، قائلًا: أن من جهة التلاوة لها نفس الثواب وهي ان الحرف بــ 10 حسنات إلى 700 ضعف لكن يمكن ان تكون المصحف الورقي لها ثواب أكبر من جهة أخرى وهي المتعلقة بمس المصحف لأنه كلما زادت الحواس المتعاملة مع الطاعة زاد الاجر.

هل قراءة القرأن من الهاتف لها نفس الثواب من المصحف ؟.. سؤال اجاب عنه الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له. 

وأجاب "الجندى"، قائلًا: أن هناك من يظنون ان قراءة القرآن من الهاتف أقل ثوابًا من المصحف، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فالقراءة من الهاتف مثل القراءة من المصحف تمامًا و لها نفس الثواب، وذلك لقوله تعالى {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا}. 

وتابع: أن قراءة القرآن من الهاتف أو من المصحف أو من اى شئ كله يأخذ نفس ثواب التلاوة والاجر فى ذلك . 
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