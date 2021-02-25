ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع معنويات منطقة اليورو الاقتصادية أكثر من المتوقع فى فبراير

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:23 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات

أظهرت بيانات اليوم الخميس، أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير بدعم من تنامي التفاؤل في قطاعي الصناعة الخدمات وبين المستهلكين مما عزز توقعات التضخم بين المنتجين والمستهلكين.


وكشف مسح شهري للمعنويات من المفوضية الأوروبية أن التفاؤل الاقتصادي في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع إلى 93.4 نقطة هذا الشهر من 91.5 نقطة في يناير. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المعنويات إلى 92.0.


اقرأ أيضا:
متحدث التموين لـ"صدى البلد": حبس وتغريم المحتكرين بقوة القانون


وتحسنت المعنويات في قطاع الصناعة، إلى -3.3 في فبراير من قراءة معدلة بلغت -6.1 في يناير ومقارنة مع توقعات عند -5.0.


وتحسنت المعنويات في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى -17.1 من -17.7 مقارنة بتوقعات انخفاض إلى -18.1.


وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -14.8 من -15.5 في الشهر الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مكتب إحصاءات: معدل البطالة بمنطقة اليورو ينخفض بشكل مفاجئ في نوفمبر

المركزي: توقعات بحصول الولايات المتحدة على حزمة تحفيز مالي في الفترات القادمة

بنسبة 0.7%.. ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية في ديسمبر

ارتفاع جنوني لـ الدولار وانخفاض عملات أخرى

الدولار يرتفع لأعلى مستوى والإسترليني يترقب اجتماع بنك انجلترا

الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر يناير 2021

ترشيحاتنا

اعتبروه سرق ترامب.. مجموعات حقوقية تنسب فكرة جدار الحدود "الذكية" لـ بايدن

أول تعليق من شيري عادل بعد خضوعها لعملية جراحية أمس .. خاص

وزارة التربية والتعليم تصدر قرارات جديدة لطلاب المدارس الدولية ومدارس stem

فوتوسيشن بعد سقوط شعرها .. الإعلامية لينا شاكر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان برسالة مؤثرة .. وتطالب الجميع: محدش يقول لجدتي

سيارة زيرو عائلية 8 راكب يمكن امتلاكها بمقدم أقل من 50 ألف جنيه.. صور

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانوية بشأن امتحانات التابلت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي