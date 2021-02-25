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أخبار البلد

متحدث الزراعة: زيادة مساحات البنجر واستحداث طرق لري القصب

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن الوزارة تسعى بشتى الطرق إلي التحويل للرى الحديث بدلا من الرى بالغمر، وبالتالى يتم استبدال المحاصيل الشرهة للمياه إلي محاصيل لاتحتاج إلي الكثير من المياه ومن أهمها البنجر بدلا من قصب السكر.


وأضاف "القرش" لـ "صدى البلد"، أن البنجر من أهم المحاصيل التى يعتمد عليها فى إنتاج السكر، مشيدا بالجهود المبذولة في إنشاء اضخم مجمع زراعي صناعي لانتاج السكر من البنجر في مصر والتي تعد ثمار تعاون بين وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمستثمرين.


ولفت الى انه تم استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة بالمشروع في مختلف مراحل الزراعة، من ري وتسميد ومكافحة، موضحا أن هناك توجهات باستحداث طرق رى قصب السكر.


وأوضح "معاون وزير الزراعة " ان هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوسع في الرقعة الزراعية، وتوفير مصادر مياه متنوعة للري، كذلك تحديث نظم الري، بدلا من طرق الري بالغمر، لتحقيق اقصى استفادة من وحدتي الارض والمياه، فضلا عن العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية.


ونوه بأن القطاع الزراعي خلال السنوات الست الاخيرة شهد دعما غير مسبوق من الرئيس السيسي، في جميع المحاور المتعلقة بالنشاط الزراعي والامن الغذائي، مشيرا إلي ان الوزارة تضع امكانياتها، وتقدم كل أشكال الدعم للفلاح المصري، لفتح آفاق جديدة له، والمساهمة في رفع مستوى معيشته، بزيادة دخله.

وأردف أن المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لانتاج السكر من البنجر، يستهدف تحقيق انتاجية حوالي 900 ألف طن سكر ابيض، فضلا عن منتجات ثانوية 240 ألف طن من لب البنجر و215 ألف طن من المولاس، ويوفر حوالي 2000 فرصة عمل دائمة.

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