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رياضة

ميلان ضد النجم الأحمر .. إبراهيموفيتش على دكة البدلاء

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:10 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف فريق إيه سي ميلان الإيطالي نظيره النجم الأحمر الصربي اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.

وفيما يلي تشكيل ميلان:

"دوناروما - كالابريا - توموري - رومانيولي - دالوت - ميتي - كيسي - كاستييخو - كرونيتش - تشالهانوجلو - لياو".

ويقدم ميلان نتائج سيئة في مسابقة الدوري الإيطالي مؤخرا، حيث فقد الصدارة، بعد خسارته أمام سبيزيا وإنتر ميلان.

ويكفي فريق ميلان التعادل السلبي أو 1 - 1، من أجل الصعود إلى دور الـ 16، من اليوروباليج.

في المقابل يطمح النجم الأحمر في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الفوز على الروسونيري على أرضه، وانتزاع بطاقة التأهل.

كانت مباراة الذهاب بين النجم الأحمر وميلان في صربيا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها، آرسنال مع بنفيكا، ومانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد، ونابولي مع غرناطة، وليستر سيتي مع سلافيا براج، وأياكس مع ليل، وروما مع سبورتنج براجا، وآيندهوفن مع أولمبياكوس .
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