مؤشر داو جونز يهبط بأكثر من 400 نقطة مع تسارع عمليات البيع وسط ارتفاع عائدات السندات لأعلى مستوى في عام

تراجعت الأسهم الأمريكية الخميس مع استمرار عوائد السندات المرتفعة في الضغط على أسهم شركات التكنولوجيا عالية النمو.





وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 300 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى قياسي في الجلسة السابقة.





وخسر مؤشر S&P 500 1.4٪ ، بينما انخفض مؤشر Nasdaq المركب الثقيل بنسبة 2.1٪ مع انخفاض كل من Alphabet و Apple و Microsoft بأكثر من 1٪. انخفض تسلا بنسبة 3 ٪.





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وتجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.49٪ يوم الخميس ، مسجلًا أعلى مستوى له منذ فبراير 2020.





ووضعت القفزة السعر القياسي فوق عائد توزيعات أرباح S&P 500 ، مما قلل من الجاذبية النسبية للأسهم ، والتي تعتبر بالفعل أصولًا أكثر خطورة. يمكن أن يؤثر المعدل المرتفع أيضًا على قطاع التكنولوجيا الموجه نحو النمو بشدة.