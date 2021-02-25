ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مؤشر داو جونز يهبط بأكثر من 400 نقطة مع تسارع عمليات البيع وسط ارتفاع عائدات السندات لأعلى مستوى في عام

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات

تراجعت الأسهم الأمريكية الخميس مع استمرار عوائد السندات المرتفعة في الضغط على أسهم شركات التكنولوجيا عالية النمو.


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 300 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى قياسي في الجلسة السابقة.


وخسر مؤشر S&P 500 1.4٪ ، بينما انخفض مؤشر Nasdaq المركب الثقيل بنسبة 2.1٪ مع انخفاض كل من Alphabet و Apple و Microsoft بأكثر من 1٪. انخفض تسلا بنسبة 3 ٪.


اقرأ أيضا:
متحدث التموين لـ"صدى البلد": حبس وتغريم المحتكرين بقوة القانون


وتجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.49٪ يوم الخميس ، مسجلًا أعلى مستوى له منذ فبراير 2020.


ووضعت القفزة السعر القياسي فوق عائد توزيعات أرباح S&P 500 ، مما قلل من الجاذبية النسبية للأسهم ، والتي تعتبر بالفعل أصولًا أكثر خطورة. يمكن أن يؤثر المعدل المرتفع أيضًا على قطاع التكنولوجيا الموجه نحو النمو بشدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ما هو مؤشر البورصة.. وأبرز مؤشرات الأسواق العالمية.. وطريقة قراءة جداول الشركات؟

البنك المركزي: صافي تدفقات الأسهم العالمية يجاوز 58 مليار دولار في أسبوع

مشتريات مصرية تدعم صعود البورصة في منتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

عاجل.. الكويت تمنع ركاب «الترانزيت والمحولين» النزول من الطائرة

سيارة زيرو عائلية 8 راكب يمكن امتلاكها بمقدم أقل من 50 ألف جنيه.. صور

شاهد جدارية قبر مبارك | جملة في وداعه و4 تواريخ.. ما حكايتها؟

محافظ بورسعيد يعلن عدة قرارات خاصة بالامتحانات وعودة الدراسة

أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة يقترب من الانتهاء.. شاهد

3 مرات يوميا .. مشروب يساعد المدخنين على تنظيف الرئتين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي