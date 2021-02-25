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أخبار العالم

قرار جديد من اللجنة العليا العمانية المعنية بفيروس كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:28 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أصدرت اللجنة العليا العمانية المعنية بفيروس كورونا داخل السلطنة في إطار انعقادها المستمر قرارا بتمديد إغلاق كافة الأنشطة التجارية في محافظة شمال الشرقية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى إشعار آخر. 

واستثنت اللجنة من الإغلاق المشار إليه محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة بحسب البيان الصادر عن اللجنة. 


وكان الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني بين أن قرار اللجنة العليا منع قدوم المسافرين من عدة دول بداية هذا الأسبوع يعود إلى نسبة إيجابية فحوصات كوفيد ١٩ للقادمين من تلك الدول حيث تجاوزت بعضها الـ ٢٠% .

وأضاف السعيدي في تصريحات صحفية له أن السلطنة من الدول الأولى في الحصول على التطعيمات لافتا إلى أنه يوجد شح كبير في توفير التطعيمات على المستوى العالمي .

وأوضح وزير الصحة العماني: ما زال البعض لا يثق بلقاح استرازنيكا ويصر على تلقي لقاح فايزر، يجب أن يطمئن الجميع أن السلطنة لا يمكن أن تخطو أي خطوة من غير التأكد أولا من مأمونية أي لقاح وفاعليته واللقاحات متشابهة مع أختلاف شركات التصنيع فقط وخصوصية حفظ كل دواء".
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