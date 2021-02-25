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منوعات

عدد الحالات صفر.. كورونا يقضي على الإنفلونزا في دولة عظمى

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:50 م
مريض إنفلونزا
مريض إنفلونزا
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أماني إبراهيم
يبدو أن لتأثير انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تداعيات أخرى، فبحسب أحدث دراسة أجريت في إنجلترا فإن الإنفلونزا انحسرت بشكل كبير.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، من الواضح أن الإنفلونزا اختفت تمامًا تقريبًا في إنجلترا، ولم تسجل هيئة الصحة العامة أي حالة إصابة بالفيروس حتى الآن هذا العام من خلال اختبارات المراقبة المعتادة.

وعلى الرغم من كونها ذروة موسم الإنفلونزا المعتاد، لكن رؤساء الصحة يقولون إن هذا لا يعني أنه تم القضاء على الإنفلونزا تمامًا، ومع ذلك ، فإن المسؤولين واثقون من أن الأنفلونزا لا تكاد تنتشر لأن أربعة أشخاص فقط دخلوا المستشفيات في إنجلترا منذ بداية العام تأكدت إصابتهم بالفيروس.

وللمقارنة مع تفشي الإنفلونزا هذا العام والعام الماضي، ففي عام 2020 في نفس أسبوع الدراسة 2021، تم قبول 74 مريضا مصابا بالأنفلونزا قبل أن ينتشر فيروس كوفيد-19.

وقالت الدكتورة فانيسا صليبا، إن التباعد الاجتماعي وتغطية الوجه وغسل اليدين تسبب في انخفاض حاد في حالات الإصابة بالإنفلونزا، وتابعت: "من المرجح أن يكون الانخفاض في حالات الإنفلونزا هذا العام بسبب التغيرات في سلوكنا، مثل التباعد الاجتماعي، وتغطية الوجه وغسل اليدين، فضلًا عن انخفاض السفر الدولي" .

ولكن يقول المشككون إن الاختبارات غير قادرة على التمييز بين فيروس كورونا والإنفلونزا، لكن العلماء يصرون على أنه لا توجد فرصة للخطأ بين أحدهما والآخر من خلال المسحات المعتادة.

ولم تسجل هيئة الصحة العامة في إنجلترا حتى الآن حالة إصابة واحدة بالأنفلونزا هذا العام بحلول 14 فبراير، لكن الخبراء حذروا من أن هذا لا يعني أن الفيروس قد اختفى تمامًا.
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