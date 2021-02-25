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خطوات تسجيل الوحدة في الشهر العقاري.. تفاصيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:39 م
الدكتور جمال ياقوت
الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري
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البهي عمرو
قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن التسجيل فى الشهر العقاري يرفع من سعر الوحدة، و يعزز من الملكية العقارية، وأن خطوات تسجيل الوحدة فى الشهر العقاري، يتطلب تقديم طلب تسجيل بالشهر العقاري التابع له العقار، وأن الطلب يكون بدون مستندات، وبعد يومين من تقديم الطلب يقوم المواطن بصحبة موظف بالشهر العقاري بالذهاب للعقار، ويتم عمل قياس للعقار. 


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الموظف يقوم بعمل تحديد للعقار وبعد ذلك يقوم بكتابة عريضة الدعوة وبعد ذلك يذهب صاحب العقار لـ المحكمة.


وأضح أن المادة 35 مكرر من القانون الخاص بالشهر العقاري، أوجد جميع الحلول لجميع المشكلات لتسجيل الوحدات وإثبات الملكية للمواطنين.


ولفت إلى أن القلق فى الشارع بسبب المادة الجديدة لأن الشعب المصري اعتاد فى العقود العرفية وصحة التوقيع، ولم يتعود على التسجيل فى الشهر العقاري.


وأوضح أن الرسوم الخاصة بالشهر العقاري ثابتة من 2006، موضحا أن الشريحة الأولى من متر لـ 100 متر تدفع 500 جنيه، والشريحة الثانية من 100 متر لـ 200 متر تدفع 1000 جنيه، ومن 200 متر لـ 300 متر تدفع 1500 جنيه و من 300 متر لما فوق تدفع 2000 جنيه .


ولفت إلى أن الأرضى التى تصل مساحتها 5 أفدنة يتم تسجيلها فى الشهر العقاري بـ 500 جنيه، ومن 5 أفدنة لـ 10 أفدنة تدفع 1000 جنيه ومن 10 الى 20 فدانا تدفع 2000 جنيه.



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