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حوادث

لا شبهة جنائية.. أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:12 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة رجل وسيدة داخل شقة بمنطقة الطالبية حيث تبين مصرعهما اختناقا بأول اكسيد الكربون نتيجة أدخنة التدفئة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة عامل وعاملة داخل مكتب خاص بمنطقة الطالبية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين تعرضهما لاختناق وعدم وجود شبهة جنائية أو إصابات ظاهرية بالجثتين. 

وشرحت التحريات أن الشقة تدار كمكتب خاص وأن المتوفيين أشعلا النيران للتدفئة إلا أنهما غافلهما النوم ولقيا مصرعهما نتيجة استنشاق غاز أول اكسيد الكربون السام الناتج من نيران التدفئة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 
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