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أخبار العالم

وضع خطير.. القمة الأوروبية تحذر من السلالات الجديدة لـ كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:45 م
كورونا
كورونا
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قسم الخارجي
أكد قادة القمة الأوروبية، اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا خطير، والسلالات الجديدة تثير تحديات إضافية.


ووفقًا لقناة "العربية"، أوصت القمة الأوروبية بمواصلة العمل بالقيود على السفر غير الضروري.


فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على قيود صارمة لمواجهة تحورات كورونا.


وعشية انعقاد القمة الأوروبية، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أمس الأربعاء، دول الاتحاد إلى مواجهة مخاطر الفيروسات الجديدة في المستقبل.


وأضاف ميشيل في رسالة بعث بها إلى قادة دول الاتحاد، أن "سلالات الفيروس الجديدة أصبحت الظاهرة الطاغية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي".


وكانت المفوضية الأوروبية كتبت في وقت سابق، إلى ألمانيا وبلجيكا والمجر وفنلندا والدنمارك والسويد، تحثهم على الامتثال لتوصيات قيود السفر الصادرة عن المجلس الأوروبي.


وفرضت هذه الدول الأعضاء الست، إلى حد ما، حظرًا على الدخول أو الخروج من البلاد لأسباب تتعلق بالصحة العامة خلال الموجة الحالية من جائحة فيروس كورونا.
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