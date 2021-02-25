برلماني يطالب بإجازة للأم الحاضنة لمدة 3 سنوات.. لهذا السبب

أشاد النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بتقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "طلب إحاطة جيد، ولا بد من تصحيح أوضاع الحضانات المخالفة، وتوقيع عقوبات مشددة على كل من يخالف الإجراءات التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا منظمة الصحة العالمية".









وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك نوعان من هذه الحضانات، حضانات تابعة للمدارس، وهذا النوع من الحضانات يطبق كافة الإجراءات الاحترازية، ويلتزم بها، أما النوع الثاني يتمثل في الحضانات التابعة للجمعيات، والمعروفة إعلاميا بالحضانات الاضطرارية، وهي التي لا تلتزم بالمعايير والاشتراطات المقررة من قبل وزارة التضامن بشأن كيفية التصدي لجائحة كورونا.









ولتنظيم أوضاع العمل بتلك الحضانات المخالفة، طالب " أبو سريع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بضرورة إعطاء فرصة للأم الحاضنة التي لديها أطفال تحت سن ( ٤ سنوات) إجازة وجوبية لرعاية طفلها حتي بلوغ السن القانوني للطفل ٤ سنوات وأكثر، بشكل يسمح له الالتحاق بالحضانات الرسمية، التابعة للدولة.









وناشد عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على تلك الحضانات المخالفة، منوها علي جميع الأسر المصرية بعدم ترك أطفالهم لمثل هذه الحضانات التي تعمل تحت بير السلم، والتي قامت باستغلال هذه الأزمة لزيادة أرباحها، الأمر الذي من شأنه أن يمثلا خطرا كبيرا على صحة هؤلاء الأطفال نتيجة تكدس عدد الأطفال النزلاء بها، معقبا: "علينا جميعا تحمل المسئولية بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة، وكذا الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للخروج من هذه الجائحة بسلام".