منظمة السكر الدولية: 4.8 مليون طن نقصا فى المعروض خلال 2021

توقعت منظمة السكر الدولية الخميس عجزا عالميا أكبر من التقديرات السابقة بمعروض السكر سيصل إلى 4.8 مليون طن في موسم 2020¼21.





وكان التوقع السابق للمنظمة 3.5 مليون طن.





وقالت المنظمة، في تحديث ربع سنوي، إن الإنتاج المتوقع في الموسم الحالي 2020¼21 (أكتوبر حتى ¼سبتمبر ) سيبلغ 169 مليون طن، انخفاضا من 171.1 مليون طن في تقدير سابق.





ويرجع الانخفاض إلى عوامل من بينها خفض تقديرات غرب أوروبا إلى 15.2 مليون طن من 16.5 مليون، بسبب الآفات والجفاف.





وخفضت المنظمة كذلك توقعاتها لإيران (1.3 مليون طن من 1.85 مليون) وباكستان (5.5 مليون طن من ستة ملايين) وتايلاند (7.8 مليونطن من 8.2 مليون).





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ومن المتوقع أن يبلغ الاستهلاك العالمي 173.8 مليون طن، انخفاضا من توقع سابق كان يبلغ 174.6 مليون طن، لكنه يظل أعلى 2.1 بالمئة من الموسم السابق.





وقالت المنظمة إن "التعديلات الحالية تأتي في ضوء إجراءات حظر السفر السارية وفرص العطلات الضائعة خلال الأشهر القليلة المقبلة. و"مقاصد عطلات رئيسية، مثل تايلاند والمكسيك، ستتأثر على صعيد استهلاك السكر من جراء نقص أعداد الزائرين."





قلصت المنظمة كذلك تقديرها لحجم الفائض العالمي في موسم 2019¼20 إلى 0.9 مليون طن من 1.9 مليون.