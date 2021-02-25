18 مليون جنيه تكلفة السفينة في أسطول الصيد المصري.. فيديو





وأضاف سعيد خلال لقاء له داخل إحدي سفن الصيد لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الشركة كلفت بتنفيذ 8 سفن صيد، وإجمالي السفن التي تمت 34 سفينة.





وتابع أن المشروع يعد نقلة كبيرة في الأسطول المصري، مشيرا إلى أن دورهم يقتصر على البناء وتسليم السفن على أحدث التجهيزات.





ولفت إلى أن تكلفة إنشاء السفينة الواحدة يصل إلى 18 مليون جنيه، مؤكدا أن السفن موزعة على 4 شركات لسرعة الإنجاز والتنافس والوصول للأمثل والعمل على تلافي الأخطاء والتكامل من أجل إنجاح المشروع.

قال المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لبناء السفن إن الوصول لـ 100 سفينة صيد مستهدفة نقلة كبيرة لتطوير الأسطول المصري، مؤكدا أن بناء تلك السفن يكون على أحدث التصميمات الحديثة.