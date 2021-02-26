ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع الشعراوي يطالبون برصف الشارع

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:06 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
اشتكى سكان شارع الشعراوي والمعروف باسم شارع السوق  بكفر غطاطى بالهرم التابعة لمحافظة الجيزة  ، من تهالك الطرق وسط معاناة الأهالي لعدم إدراج المسئولين شوارع في خطط الرصف.

وقال الأهالى فى رسالة بعثوا ها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات".

وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الشارع خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة"، مطالبًا برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الصرف الصحى التذى يغرق بها الشارع دائما و مياه الأمطار ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير فى الشارع على الأقدام.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الجيزة والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالى.

القارئ من خلال رقم
+20 111 224 1628

أقرأ ايضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تهالك طرق قرية الكسابية في القليوبية يثير غضب الأهالي.. صور

أهالي السعدة البحرية فى الفيوم يستغيثون بالمسئولين لتهالك طريق مدخل القرية.. صور

معاناة أهالي الغربية.. مطالب بسرعة رصف طريق قرية كفر الشيخ سليم المتهالك.. شاهد

سكان شارع امتداد الوحدة في إمبابة يطالبون بإعادة رصفه

سكان شركة الغاز في الوراق يطالبون بإعادة رصف الشارع المتهالك.. صور

أهالى عزبة عمر نامق فى قها يطالبون برصف الطرق المتهالكة

ترشيحاتنا

شاهد.. كيف تناول مغامرون وجبة بيتزا على ارتفاع 14 ألف قدم بعد القفز من طائرة

محمد فضل الله: الزمالك مهدد بعقوبات حال إصدار الرياضية الدولية حكما لصالح أتشيمبونج

10 دنانير وهاتف.. مصري يتعرض للسرقة في الكويت وإجراء عاجل من الشرطة

أخبار الرياضة| محمد صلاح يقتحم مجال البيزنس.. حقيقة إيقاف رمضان صبحي.. والزمالك يصدم جالاتا سراي

صدام مصري وقمة نارية.. نتائج قرعة دور الـ 16 بـ الدوري الأوروبي

أحمد فتحي يوجه رسالة غامضة: روحي أنقى ونفسي أصفى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يحصل على تعويض خيالي من شركة طيران بسبب مشروب كحولي

شاهد.. كيف تناول مغامرون وجبة بيتزا على ارتفاع 14 ألف قدم بعد القفز من طائرة

رفض الترشح لرئاسة مصر وابتعد عن السياسة.. محطات في حياة أحمد زويل