سكان شارع الشعراوي يطالبون برصف الشارع

اشتكى سكان شارع الشعراوي والمعروف باسم شارع السوق بكفر غطاطى بالهرم التابعة لمحافظة الجيزة ، من تهالك الطرق وسط معاناة الأهالي لعدم إدراج المسئولين شوارع في خطط الرصف.





وقال الأهالى فى رسالة بعثوا ها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات".





وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الشارع خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة"، مطالبًا برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الصرف الصحى التذى يغرق بها الشارع دائما و مياه الأمطار ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير فى الشارع على الأقدام.





وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الجيزة والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالى.





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