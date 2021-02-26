قبل بدء الامتحانات.. تربية نوعية القاهرة توجه تعليمات مهمة للطلاب

أعلنت ادارة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور طارق سمير عميد الكلية و الدكتورة حنان اسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، علي جميع الطلاب الالتزام بتعليمات امتحانات البابل شيت والالتزام بالاجراءات الاحترازية .





كما نوهت إدارة الكلية ، عن التعليمات التى يجب على الطلاب اتباعها فى النقاط التالية :





ـ استخدام القلم الرصاص واذا لم يوجد

يستخدم القلم الازرق الجاف.





ـ التأكيد علي عدم استخدام اقلام الحبر أو الكوريكتور أو الكشط عند المسح.





ـ الاجابة تكون بتظليل الدائرة كاملة دون استخدام اي علامة اخري .





ـ يكتب رقم الجلوس من الشمال الي اليمين كالبطاقة .





ـ علي الطلاب حل كل نوع من الاسئلة في المكان الصحيح الخاص بالاجابة .





ـ الحفاظ علي ورق الاجابة نظيفًا ودون اي اتلاف (قطع – علامات عند الحدود ).





ـ علي الطالب اختيار اجابة واحدة فقط لاحتساب الدرجة والا تعتبر الاجابة في









اقرأ أيضا : رش وتعقيم اللجان.. تعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الفصل الدراسي الأول





وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.



