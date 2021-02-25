صندوق مكافحة الإدمان: استقبال 500 مريض خلال 3 أشهر بالأسمرات.. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن وزارة التضامن تعمل على برنامج الحماية من المخدرات، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أنهم يعملون على أكثر من محور أهمها الوقاية والكشف المبكر، والعلاج وإعادة التأهيل.





ولفت إلى أنهم يدربون مجموعة من الشباب بـالمنطقة المستهدفة وبعد ذلك يقوم هؤلاء الشباب بالتوعية وتقديم الخدمات.





وأشار إلى أن الخدمات تقدم بالمجان، وأنهم هم من يذهبون للمواطنين، وأكد أن هذه التجربة تحتاج لـلتعميم.





وأوضح أنه تم البدء فى الأسمرات وخلال الثلاثة أشهر الماضية تم استقبال حوالى 500 مريض إدمان.





وتابع أن الصندوق دشن المرحلة الثالثة من برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات "بشاير الخير".