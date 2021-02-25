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أخبار العالم

شكرا للصين.. رسالة الرئاسة التونسية لـ بكين بشأن لقاحات كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:54 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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محمود نوفل
أصدرت مؤسسة الرئاسة التونسية بيانا عبرت فيه عن شكرها  لدولة الصين علي مجهوداتها لتوفير جزء من هذه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان قصير أن ذلك يأتي في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لعملية توفير مختلف أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19، مشيرة الي ان ذلك يأتي في شكل. 

ومن جانبه ابدي السفير الصيني في تونس   Zhang Jianguo اليوم عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة.

كما أعربت الرئاسة التونسية عن خالص شكرها  لجمهورية الصين الشعبية على هذا الاستعداد الذي يعكس التعاون المستمر بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية.
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