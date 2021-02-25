إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية لا يخص الموضوعات الدينية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه من غير المعقول أن تتدخل الجهات الدينية في وضع قوانين مثل الأحوال الشخصية، موضحًا أننا تخلصنا من التيار الديني الإخواني لنعود إليه بصورة جديدة، حيث إن قانون الأحوال الشخصية لا يجب أن يكون قانونا للدين لا يُقدم فهم مختلف.





وأضاف إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن قانون الأحوال الشخصية لا يخص الموضوعات الدينية لكنه قانون أشمل، موضحًا أننا نحتاج إلى فقه عصري جديد يتعامل مع مستجدات العصر وليس محاصرا أو متجمدا.



