من أبطال 73.. عجوز يستغيث بالمسؤولين لتوفير مسكن

قال احمد السيد محمد صاحب الـ ٦٩ عاما "أعاني من ٢٠ عاما عندما انهار منزلي وليس لي معاش، ولا تأمين صحي والمرض بياكل فيا، وانا من محاربي 73".





وتابع: "انا أسكن في كشك على البحر كان بيتحرق من فترة قصيرة وبالتحديد في يوم ٣٠/١٢ وربنا نجاني من الموت المحقق ومهدد من الحي بازالة الكشك في اي وقت".





وأكمل احمد السيد محمد: "بعد العمر ده كله اترمي في الشارع وانا اعاني من هشاشة في العمود الفقري وخشونة في الركبة ولا استطيع الحركة بسهولة ولا يوجد من يساعدني في تكاليف العلاج"، موضحا أن العلاج عبارة عن مسكنات ودواء لعلاج البروستاتا وأنه لا يستطيع شراء هذه الادوية لان تكلفتها تتعدي الـ 1500 جنيه شهريا.





وأشار إلى أنه لا يوجد لديه حمام لقضاء حاجته وعندما يريد دخول الحمام يذهب الي المستوصف القريب من الكشك وهو يبعد مسافة كبيرة جدا عن الكشك؛ مطالبا المسؤلين بتوفير معاش يساعده علي المعيشة وغرفة بحمام خاص يقيم بها بدل الكشك الذي يسكن به الان لأنه معرض للطرد منه في اي وقت.





للتواصل مع عم احمد الاتصال على رقم 01004731997





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