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فن

خاص| سامي مغاوري يقدم عائلة نياظي على يوتيوب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قرر الفنان سامي مغاوري ان يقدم حكايات تحمل اسم "عائلة نياظي"، على يوتيوب وابلكيشين تيك توك مع نجله كريم.


وحل الفنان سامي مغاوري، ضيفا على موقع "صدى البلد" اليوم للحديث عن آخر أعماله الفنية "اللعبة 2".

وكان سامى مغاورى، قد قال إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والتى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها. 

وأضاف "مغاورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفيديوهات التى تجمعه بنجله على منصات التواصل الاجتماعى، يشتركون فيها سويا للاتفاق على فكرة وتصويرها ومن ثم نشرها على "السوشيال ميديا". 

وأشار إلى أن الدوبلاج من وجهة نظره فى أداء الأعمال الدرامية أو الكارت أصعب من الأداء الفنى العادى، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر فى التعبير بصوته والذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء .

وتابع أنه قام بأداء صوتى فى دور شلبى بفيلم المرعبين ودور "المونسيتور" والذى لاقى متابعة كبيرة من الأطفال. 
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