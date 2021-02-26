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توك شو

جيهان عبد الله: اتجهت لـ الراديو بالصدفة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:31 ص
جيهان عبد الله
جيهان عبد الله
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هاني حسين
قالت الإذاعية جيهان عبد الله، إنها شخصية خجولة ، مضيفة "أخاف من فكرة التجديد، واحب مجالي بشكل كبير".

وأضافت جيهان عبد الله في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي": "لا استوعب مرور 18 عاما على تواجدي في مجال الإذاعة".

وتابعت جيهان عبد الله: "لما بتجيلي رسائل في الحلقات زي «إحنا بنسمعك في الجامعة واتجوزنا وولادنا بيسمعوكي» بفرح وبضايق ".

واكملت جيهان عبد الله: "مكنش في بالي اشتغل مذيعة في بداية مشواري المهني واتجاهي للراديو صدفة بحتة وصديق لي طلب مني التقدم لإذاعة نجوم إف إم مع ظهورها لأول مرة".

وتابعت جيهان عبد الله: "انا خريجة الجامعة الأمريكية وكانت اللغة العربية الخاصة بي ضعيفة وتحسنت مع مرور السنوات في مجال الإذاعة". 
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