جيهان عبد الله: اتجهت لـ الراديو بالصدفة

قالت الإذاعية جيهان عبد الله، إنها شخصية خجولة ، مضيفة "أخاف من فكرة التجديد، واحب مجالي بشكل كبير".





وأضافت جيهان عبد الله في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي": "لا استوعب مرور 18 عاما على تواجدي في مجال الإذاعة".





وتابعت جيهان عبد الله: "لما بتجيلي رسائل في الحلقات زي «إحنا بنسمعك في الجامعة واتجوزنا وولادنا بيسمعوكي» بفرح وبضايق ".





واكملت جيهان عبد الله: "مكنش في بالي اشتغل مذيعة في بداية مشواري المهني واتجاهي للراديو صدفة بحتة وصديق لي طلب مني التقدم لإذاعة نجوم إف إم مع ظهورها لأول مرة".





وتابعت جيهان عبد الله: "انا خريجة الجامعة الأمريكية وكانت اللغة العربية الخاصة بي ضعيفة وتحسنت مع مرور السنوات في مجال الإذاعة".