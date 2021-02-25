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فن

بالأبيض.. إطلالة ساحرة لـ غادة عبدالرازق فى أحدث ظهور

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:33 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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محمد بدران

نشرت النجمة غادة عبد الرازق، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت غادة عبد الرازق ترتدي فستان نصف كُم مطرز باللون الابيض، وبدت بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها.


تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال» -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2021- خارجيًا خلال هذا الأسبوع في لبنان. 


ومن المنتظر أن تستمر غادة عبد الرازق، في تصوير مشاهد «لحم غزال» حتى مطلع شهر مارس المُبل، على أن تبدأ بعدها في تصوير المشاهد داخليًا. 


لحم غزال هو التعاون الثانى بينها وبين السيناريست إياد إبراهيم فقد قدما العام الماضي سلطانة المعز، لحم غزال من إخراج محمد أسامة.


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