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مرأة

المشروب الذهبي.. زيادة المناعة وتقليل الالتهاب بمكونين فقط

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور اشرف قاسم اخصائي التغذية علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور عن المشروب الذهبي له قدرة على زيادة المناعة وتقليل الالتهابات و مقاومة أدوار البرد وتخفيف الآلام وتخفيف أعراض التوتر والاكتئاب، للكبار والأطفال اكبر من عمر سنة.


المقادير 
كوب حليب كامل الدسم  أو حليب جوز الهند
ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
ملعقة صغيرة عسل

اخلط المكونات في إبريق صغير وضعه على النار حتى يغلي بعد الغليان خفف الحرارة واتركه قليلًا حتى تمتزج المكونات وتفوح رائحتها ثم قم بإضافة معلقة العسل 
قم بتصفية المشروب على كوب باستخدام مصفاة ناعمة.

ملحوظة مهمة 
♦️للأطفال يكفي ربع كوب 
♦️ لايعطي قبل عمر السنة
♦️اضافه القليل من الفلفل الأسود يساعد في زيادة امتصاص الكركم 
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