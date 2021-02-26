المشروب الذهبي.. زيادة المناعة وتقليل الالتهاب بمكونين فقط

المقادير

كوب حليب كامل الدسم أو حليب جوز الهند

ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

ملعقة صغيرة عسل





اخلط المكونات في إبريق صغير وضعه على النار حتى يغلي بعد الغليان خفف الحرارة واتركه قليلًا حتى تمتزج المكونات وتفوح رائحتها ثم قم بإضافة معلقة العسل

قم بتصفية المشروب على كوب باستخدام مصفاة ناعمة.





ملحوظة مهمة

♦️للأطفال يكفي ربع كوب

♦️ لايعطي قبل عمر السنة