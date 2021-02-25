ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كسبت دعم عمرو دياب.. سارة تعزف البيانو دون أن تراه.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:44 م
صدى البلد
Advertisements
حياة عبد العزيز - تصوير : يمنى عبد الظاهر
الموجي، عبد المطلب، نجاة الصغيرة، شخصيات فنية ذات قيمة كبيرة في عالم الفن والزمن القديم، جمهورهم من كبار السن، لكن لم تتوقع أن طفلة لم يتجاوز عمرها الـ7 أعوام تكون من محبي هؤلاء النجوم، وأيضًا أن تكون من مقتني ألحانهم من خلال عزف البيانو، عن طريق السمع فقط، أنها سارة أحمد طفلة كفيفة ترى العالم بأذنيها وقلبها البريء.

جلست سارة في عمرها الثاني على الأرض تتحسس الأشياء للتعرف عليها، يداها هي بصرها الذي لم ينعم الله عليها به، لتلمس مفاتيح البيانو، وتبدأ في تحريك أناملها الصغيرة ليصدر صوتًا موسيقيا عشوائيا، لتبتسم هي ومن حولها كباقي الأطفال عند اللهو.

لكن لم يكن العزف مجرد لهو عند سارة كباقي الأطفال الذين في عمرها، حيث تشكلت في داخلها موهبة موسيقية لم تعلم أسرتها من أين أتت حتى الآن، «فجأة أنا لقيتها بتعزف ماما زمانها جايه، وكانت سمعتها في الراديو مرتين أو تلاته» على حد حديث والدتها لـ «صدى البلد».

تطورت موهبة سارة مع مرور الوقت وأصبحت صاحبة أذن موسيقية لم يختلف عليها شخص، وبدأت تستمع للأغاني لتعزفها بمفردها، ليكون جمهورها الوحيد شقيقتها الصغرى ووالدتها ووالدها وجدها وجدتها، ففور الانتهاء من العزف يعلو التصفيق في أرجاء المنزل.

سارة تعشق عمرو دياب بجميع أغانيه، فعزمت أن تعزف له لحن أغنية «خلينا ننبسط»، وأرسلت له مقطع الفيديو، وعلى الفور شارك الهضبة المقطع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مما لفت إعجاب الكثيرين ما بين عزف الطفلة المذهل وإنسانية الهضبة.

«نفسي أكون عازفة موسيقية مشهورة».. بهذه الأمنية اختتمت سارة ووالدتها حديثها لـ «صدى البلد»، مشيرة إلى أنها تحلم بتعليم النوتة الموسيقية وشراء كتاب تعليم طريقة برايل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عودة عمرو دياب لزوجته زينة عاشور.. و 3 شواهد تؤكد

ليلة رأس السنة.. عمرو دياب يجتمع مع زوجتيه في دبي

تواصل تصدر التريند.. معلومات عن نور عبدالسلام صاحبة صوت «لؤلؤ» لـ مي عمر

عمرو دياب يدعم طفلة موهوبة من ذوى الاحتياجات الخاصة

سارة تبعث برسالة لـ عمرو دياب.. والهضبة: موهوبة يا قمر

عازف على الكمان: الناجح لا ينتهي من الدراسة والتدريب نهائيا.. فيديو

ترشيحاتنا

انتظروا مفاجأة.. مكسبي توجه ضربة جديدة لـ قناة بي إن سبورت

سيارة زيرو عائلية 8 راكب يمكن امتلاكها بمقدم أقل من 50 ألف جنيه.. صور

إصابة فتاة ببتر في ذراعها إثر اصطدام قطار بها بأسيوط

محافظ بورسعيد يعلن عدة قرارات خاصة بالامتحانات وعودة الدراسة

الاتحاد الدولي لليد ينشر حيثيات قرار إيقاف هشام نصر .. مستندات

الإمارات.. قرار عاجل بشأن التعليم في الشارقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتحاد الدولي لليد ينشر حيثيات قرار إيقاف هشام نصر .. مستندات

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق