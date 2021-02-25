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فن

موسى يطرح ثاني أغنياته في 2021 بعنوان "بتعمد".. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:46 م
صدى البلد
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سعيد فراج
"بتعمد إني ااقوم قوام .. من اي قعده لو بس اسمك يتذكر.. وأبعد أوي عن أي حد وأي حتة ممكن يخلوني افتكر" بهذه الكلمات طرح المطرب موسى أحدث أغنياته منذ قليل بعنوان "بتعمد" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "بتعمد" من كلمات الشاعر الغنائي الراحل علاء سليمان وتعتبر آخر الأغنيات التي قام بكتابتها قبل وفاته، وتعاون موسى في الأغنية مع كل من الملحن محمد النادي، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، وميكس وماستر هندسي الصوت خالد سند، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.

وتعرض الأغنية على قناة "فري ميوزك" بالتزامن مع طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بالإضافة إلى بثها على العديد من محطات الإذاعة المصرية.

وكان موسى قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "متحير" والتي تخطت أكثر من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" في يوم 14 يناير 2021، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما.
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