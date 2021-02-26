عبدالفتاح العواري يلقي خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

ينقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف-بمحافظة القاهرة علي شاشه القناه الاولي والمصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية.





ويتلوا قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمدي بحيري عبدالفتاح، و الخطيب االاستاذ الدكتور عبدالفتاح ابراهيم العواري عميد كليه اصول الدين بالأزهر الشريف .





أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية ، تحت عنوان "مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات".









وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.









وتواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.























