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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يكلف أحمد خميس أمينًا لـ كلية العلوم

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:45 م
عبد الرازق دسوقي
عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، القرار رقم 296 لسنة 2021م، بتكليف أحمد خميس بدير شعيب، إخصائي نشاط رياضي أول بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الخدمات الاجتماعية بكلية التربية؛ للقيام بمهام وأعمال أمين كلية العلوم، "ندبًا" لمدة عام أكاديمي.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، وفد مبادرة حياة كريمة؛ لبحث سبل التعاون في تنفيذ المبادرة ، وذلك بحضور الدكتور رضا صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.
وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة  تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة برؤية المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها ودعمها إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع وتفعيلًا لدور الجامعة بالتنسيق بين الأجهزة المعنية.
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