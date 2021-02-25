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مدير مشروع أسطول الصيد: العمل لم يتوقف خلال كورونا وأنجزنا 8 سفن في عام

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:43 م
المهندس علي سعد
المهندس علي سعد مدير مشروع سفن الصيد
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محمود محسن
قال المهندس علي سعد مدير مشروع أسطول الصيد إنهم عندما تلقوا التعليمات بالعمل على بناء سفن الصيد تحركوا في العمل على بناء هيكل السفينة فورا.

وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن بناء السفينة تبدأ من تقطيع ألواح الحديد بناء على الشكل الذي ستكون عليه السفينة بعد ذلك.

وتابع مدير مشروع مراكب الصيد أن السفينة الواحدة استغرقت عاما من أجل انشاء الهيكل الحديدي الخاص بها، مؤكدا أن الانتهاء من المرحلة الاولى من 30 سفينة تمت على مدار عمل متواصل.

وأشار سعد إلى أن عجلة الإنتاج كانت دائرة في أزمة كورونا ونفذوا 8 سفن على مدار العام. 
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