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رياضة

الاتحاد الدولي لليد ينشر حيثيات قرار إيقاف هشام نصر .. مستندات

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:41 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قرارا بايقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.


وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.


وتعرض قرار الاتحاد الدولي للعديد من الانتقادات خاصة بعد نجاح الدولة المصرية واتحاد اليد في تنظيم البطولة ، وتقديم المنتخب الوطني اداء مشرفا في هذا المحفل العالمي.


وبناء عليه أصدر الاتحاد الدولي لليد بيانا توضيحيا لحيثيات القرار بإيقاف هشام نصر وجاءت كالتالي : 

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