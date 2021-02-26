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تعليم

نائبة السويس: التعليم الفنى مستقبل مصر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:05 ص
عفاف زهران ، عضو
عفاف زهران ، عضو مجلس النواب
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حسن غنيمة

التقت عفاف زهران ، عضو مجلس النواب ، مع محمود الفولى ، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس ، بمقر المديرية ، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الاول والتعرف على احتياجات المديرية و المشاكل التى تعاني منها .


تعرفت عفاف زهران على آخر استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس المحافظة، وأكد الفولى ان المديرية فى اجتماعات متواصلة من اجل انهاء الاستعدادات للامتحانات وتوفير مناخ مناسب للطلاب والمعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .


فيما طالبت نائبة السويس ، من مدير التعليم الفنى، بأبرز احتياجات المدارس الفنية  والاقسام الجديدة التى يمكن اضافتها  ، مشيرة إلى ان التعليم الفنى هو مستقبل مصر الفترة المقبلة .


واستمعت عفاف زهران لاحتياجات عدد من المدارس والمديرية ووعدت بحلها من خلال التواصل مع وزير التربية والتعليم.


واشارت عفاف زهران، إلى ان التعليم من اهم الملفات فى مصر، وأنها ستعمل الفترة المقبلة على فتح العديد من الموضوعات التى تخص هذا الملف وتساعد فى النهوض بالعملية التعليمية و خصوصا انها عضو فى لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب .

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