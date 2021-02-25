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رياضة

نادي المنيا يكرم الأمير أشرف الحاصل على بطولة الجمهورية للملاكمة

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:56 م
الأمير أشرف ابن المنيا
الأمير أشرف ابن المنيا يحصد بطولة الجمهورية للملاكمة
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ايمن رياض
كرم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة عاطف عبد الجابر رئيس النادي الملاكم "الأمير أشرف" مواليد 2003 بطل الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بذهبية في منافساته الأخيرة .

شارك في التكريم العميد محمود السبيعى أمين صندوق نادي المنيا، والدكتور علي مجدي عضو مجلس الإدارة ومشرف عام النشاط، وبحضور الدكتور عبدالحميد محمد المدير الفني للنشاط، وإداري النشاط أحمد ضاحي.

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اكد عبد الجابر رئيس النادي خلال التكريم، حرص النادي على دعم المواهب المميزة في جميع الأنشطة التى يتيحها النادى لأبنائه، موضحًا بأن هذا الإنجاز العظيم يعد إضافة هامة لنادي المنيا وأن الدعم المادي والمعنوي متوفر لكل من يسعى للرقي بمستوى واسم النادي في البطولات المختلفة، متمنيًا لأبن نادي المنيا التوفيق وحصد المزيد من البطولات خلال مشواره الرياضي.

من جانبه، اوضح الدكتور عبدالحميد محمد المدير الفني للنشاط  كواليس بطولة الجمهورية لهذا العام والتحديات التى واجهها لاعب المنيا "الأمير أشرف" خلال منافساته في تلك البطولة، مؤكدًا مدى ولاء اللاعب للنادي وسعيه لحصد المزيد من الميداليات بأسم نادي المنيا مستمر ، وتدريبه بقوة طوال العام ليكون جاهزًا لأية بطولات .

يذكر ان الملاكم " الأمير أشرف" حصد بطولة الجمهورية الاولى له ولنادي المنيا في نهاية عام 2019 التى أُقيمت فعالياته في محافظة المنيا، والفوز الثاني تم تحقيقه هذا العام في البطولة التي عقدت بنادي الترسانة بمحافظة الجيزة.

وفي سياق متصل أهدى الجهاز الفني لفريق كرة الصالات بنادي المنيا الصعود للمربع الذهبي والتصفيات النهائية بالدوري الممتاز لأول مرة بتاريخ النادي  إلى جميع الجماهير ومجلس الإدارة .

وقال ياسر مصطفى مدير الكرة للفريق إن الأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون هذا العام كان بفضل المساندة القوية من مجلس الإدارة و الجماهير التي وقفت خلف الفريق منذ بداية الموسم حتى الآن .


وأشار مصطفى إلى أنه رغم تعدد الإصابات في الفترة الأخيرة إلا أن الفريق نجح في مواصلة السعي نحو الصدارة ، وكان عند ثقة الجماهير والإدارة ، ولن نكتفي بذلك ولكن سنقاتل من أجل تحقيق اللقب.


 ويقود الجهاز الفني لصالات المنيا: ياسر مصطفى مديرا للكرة ورئيسا للجهاز، محمد أحمد "بسيوني" كمديرا فنيا، وهشام محمد " فيجو" مدربا عاما، وخالد بركه مدرب حراس مرمى، ورضا أحمد إداري الفريق، وإشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.

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