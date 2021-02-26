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البطلة أمنة مجدي تكشف تفاصيل حصولها على المركز الأول في بطولة العالم للتجديف أون لاين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت البطلة أمنه مجدي، الحاصلة على بطولة العالم للتجديف تحت سن الـ 23، إن الفريق كان على أتم استعداد للبطولة، من خلال إقامة معسكر لمدة 50 يوم في المركز الاوليمبي بالمعادي.

واسترسلت "مجدي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": شاركنا في البطولة من داخل المركز الاوليمبي بالمعادي، معقبة: كنا ننافس 20 دولة من داخل المركز الأولمبي، نتيجة لإقامة المباراة اون لاين بسبب جائحة كورونا.

وأكملت: رياضة التجديف تضم ما يعرف بـ تجديف الصالات، وعن طريق التكنولوجيا تمكنا من إقامة البطولة أون لاين، متابعة: أمارس رياضة التجديف منذ 10 سنوات.

وأضافت: أول مرة أشارك في بطولة تجديف الصالات كانت هذا العام واستطعنا إن نحصل على بطولة العالم.
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