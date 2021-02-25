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لأول مرة.. افتتاح معرض الحسينية للكتاب بمحافظة الشرقية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:46 م
معرض الحسينية للكتاب
معرض الحسينية للكتاب
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ابراهيم القادري
افتتح معرض مركز الحسينية للكتاب بمحافظة الشرقية، بحضور كل من جلال القادري رئيس نادي الحسينية الرياضي، والدكتور عصام عبدالحميد عضو نقابة الصيادلة بالمحافظة، وسامي معجل رئيس مجلس مدينة الحسينية، وعمرو عصام عضو برلمان شباب مصر. 


ويضم معرض الكتاب بـ الحسينية العديد من الندوات التي تعقد طوال فترة  انعقاد المعرض، ومنها ندوة بعنوان "الوعي قبل السعي"، وندوة عن الكتابة والرواية، وأخرى بعنوان "عبقرية الإنسان والمكان".


كما يتضمن المعرض ندوات أخرى بعنوان: "رحلتى من الشخبطة للشحططة"،"أطفالنا والشاشات إلايجابيات والسلبيات"،  "حماية الأبناء من المخاطر خارج المنزل".


وينظم المعرض عددا من الأنشطة للاطفال من خلال تواجد حضانة، ووجود ركن مميز للاطفال، وكذلك تواجد بعض الأنشطة الترفيهية للاطفال مثل التلوين على الوجه وقصص للأطفال".

 
ويذكر أن المعرض أقيم في الفترة من 14 فبراير وحتى 26 فبراير، والكتب التي تُعرض به يبدأ سعرها من ٢ جنيه وحتي ٥٠ جنيها للكتاب الواحد.
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