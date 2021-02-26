نفذوا 30 واقعة.. حبس عصابة سرقة السيارات بـ 3 محافظات

أمرت جهات التحقيق حبس أفراد عصابة ، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية؟





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين، للوقوف على ملابساتها واعداد تقرير مفصل بذلك





وسدّدت أجهزة الأمن ضربة موجعه لعصابات سرقة السيارات ، حيث نجحوا فى الايقاع بأخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات .





يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة فى مجال مكافحة جرائم السرقة ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.





وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (فرد محلى - 5 طلقات).





بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (30) واقعة بنطاق دوائر وأقسام مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - القليوبية) .



