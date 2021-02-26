ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسن يسري: لا بد من استكمال الموسم الماضي لكرة اليد بسبب حقوق الأندية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:49 ص
حسن يسري
حسن يسري
Advertisements
عبدالله هشام
طالَبَ حسن يسري المشرف العام على فريق كرة اليد بنادي الزمالك بضرورة استكمال بطولة الدوري العام ، وعدم إلغائها ، وذلك حتى تحصل الأندية على حقوقها المتبقية من الموسم الماضي .

وأضاف يسري في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : يجب إعلان تتويج الزمالك ببطولة دوري الموسم الماضي حال تمسُك النادي الأهلي بالانسحاب .

واختتم : الجميع تعرض لظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا ، ولذلك يجب أن تتحمل جميع الأندية تلك الظروف ، كما أن النادي الأهلي وافقَ من قبل على استكمال البطولة والآن يطالب بإلغائها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حسن يسري: منتخب اليد قدم أداء استثنائيا أمام سلوفينيا في المونديال

يسري: منتخب مصر كان على قلب رجل واحد

أتوقع تحقيق ميدالية أوليمبية.. حسن يسري: المنتخب قدّم بطولة كبيرة.. وفخور بأداء اللاعبين

ميتشو: الزمالك سيتوج بدوري الأبطال هذا الموسم

أول تعليق من محمد يوسف مدرب البنك الأهلي بعد الاستغناء عنه

شادي محمد: لم أتجاوز في حق الزمالك وأحترم جماهيره

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات

هل يقبل الدعاء من رجل يرتدي فانلة وشورت؟.. مستشار المفتي يجيب

شميز فوق الركبة.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

قرينة الرئيس الأمريكي: ندمت بعد طلاقي من زوجي الأول.. وعرفت جو بعد الانفصال

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلت 7 من أفراد عائلتها بسبب عشيقها.. قصة أول امرأة ستعدم في الهند منذ 66 عاما

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات حلا شيحة تكشف عن جمالها

بعد خضوعها لعملية جراحية.. أجمل إطلالات شيرى عادل