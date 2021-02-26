حسن يسري: لا بد من استكمال الموسم الماضي لكرة اليد بسبب حقوق الأندية

طالَبَ حسن يسري المشرف العام على فريق كرة اليد بنادي الزمالك بضرورة استكمال بطولة الدوري العام ، وعدم إلغائها ، وذلك حتى تحصل الأندية على حقوقها المتبقية من الموسم الماضي .





وأضاف يسري في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : يجب إعلان تتويج الزمالك ببطولة دوري الموسم الماضي حال تمسُك النادي الأهلي بالانسحاب .



