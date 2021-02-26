الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات.. نواب: سيكون لديهم دور توعوي بشأن مشكلة الزيادة السكانية.. وتطوير القرية المصرية لا يحدث بدون وعي

برلمانى: الرائدات الريفيات سيكون لهم دور فى توعية أهالينا

برلمانية: الرائدات الريفيات يمثلن مفتاح تغيير ثقافة المجتمع خلال الفترة المقبلة

نائب: الرائدات الريفيات عليهم دور أكبر فى الحفاظ على جهود الدولة داخل القرية









أشاد عدد من النواب بتوجيه الرئيس السيسي بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات ، وأكدوا أننا يجب أن نستغل الرائدات الريفيات فى تغيير الثقافة ، وعلى رأسها قضية الزيادة السكانية ، كما أشاروا إلى أن الرائدات الريفيات عليهم دور أكبر فى الحفاظ على جهود الدولة داخل القرية المصرية خلال الفترة المقبلة.





فى البداية أشاد النائب عادل يونس، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بتوجيه الرئيس السيسي بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات ، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى توعية أهالينا فى الريف.





وأشار يونس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرائدات الريفيات سيكون لهم دور توعوى فى توعية أهالينا فى الريف من الزيادة السكانية وتنظيم النسل ، والتحذير من السلوكيات الخاطئة.





وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان إن الرائدات الريفيات تمثل القوى البشرية الموجودة فى كل قرية ، مشيرا إلى أنه يجب استغلالهم بإعتبارهم داعم أساسى للمجتمع الحقيقى.





وأضافت أبو السعد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" يجب أن نستغل الرائدات الريفيات فى تغيير الثقافة، وعلى رأسها قضية الزيادة السكانية ، مشيرة إلى أننا لدينا مشكلة فى تغيير ثقافة النمو السكانى فى المجتمع ولا بد من تغييرها.





وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أن الرائدات الريفيات أكثر قدرة على الاحتكاك المباشر مع المواطنين ، مؤكدة أن الرائدات الريفيات تعتبر مفتاح تغيير ثقافة المجتمع خلال الفترة القادمة.





فيما قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن توجيهات الرئيس السيسى دائما ما تكون مواكبة ومتوافقة لما يحدث من تطوير وتغيير لبعض القطاعات فى المجتمع.





وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرائدات الريفيات تعتبر أحد الركائز الأساسية التى يجب أن تقوم الدول بإعدادهم وتدريبهم لكى يساهموا فى نشر الوعى فى المجتمعات الريفية انطلاقا من مهامه ودوره فى هذا الشأن.





وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: التوعية تساهم بشكل كبير فى مواجهة الأوبئة والعادات السيئة وأيضا الحفاظ على مشروعات التنمية المتكاملة ، والتى تشهدها مصر الفترة المقبلة وبشكل خاص فى مجالات البيئة والنظافة والعادات السليمة والوعى الصحى بكافة أشكاله.





وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن تطوير القرية المصرية لا يجب أن يحدث بدون وجود وعى ، وذلك للحفاظ على ما سيتم من مشروعات تحديث ورفع مستوى الخدمات لكافة المؤسسات والقطاعات.





واختتم: الرائدات الريفيات عليهم دور أكبر فى الحفاظ على جهود الدولة داخل القرية المصرية خلال الفترة المقبلة.





وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية".





وقد استعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بـ"الإسعاف الاجتماعي".





وقد وجه الرئيس بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.





كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الادوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.





كما اطلع الرئيس على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى؛ حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، موجهًا بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري.