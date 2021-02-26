موقف عشوائي بالمنطقة يثير غضب سكان شارع أحمد أنسي فى حلوان

بعث سكان شارع أحمد أنسي تقاطع محمد سيد أحمد بحلوان، رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضررون فيها من تواجد موقف عشوائى لسيارات السرفيس، والذى يقطع مساحات من حرم الطريق، ما يتسبب فى تكدس السيارات وعرقلة حركة المرور وعدم قدرة المارة على السير بسبب تكدس السيارات واحتلال شارع.





يقول سكان المنطقة فى رسالتهم: "الحياة بالمنطقة أصبحت لا تطاق بسبب الموقف والأفعال التي تحدث من بعض السائقين كمعاكسة البنات وتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة والتبول بالشارع"، وطالبوا المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة.





وأضافوا: "يوجد موقف سيارات سرفيس غير مرخص يعمل على عرقلة حركة المرور، فضلا عن السيارات غير المؤمنة والتي لا تصلح للاستعمال الآدمى، وتشكل خطورة على الركاب، بجانب المشاجرات المستمرة بين السائقين، ونطالب محافظة القاهرة بالتدخل لتنظيم ذلك الموقف".





وتابعوا: "إحنا تعبنا وقمنا بتقديم العديد من الشكاوى وللأسف دون جدوى"، متسائلين: "هنروح لمين يغيثنا من هذه المعاناة التى أصبحت كابوسا يطارد سكان المنطقة".





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