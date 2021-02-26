القس عذرا يكشف تفاصيل مهمة عن دير الأنبا بيشوي

خصص برنامج المواجهة المذاع على قناة أكسترا نيوز، فقرة خاصة وجولة فى مسار العائلة المقدسة من داخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.





وقال القس عزرا الأنبا بيشوي مسئول الزيارات بدير الأنبا بيشوي بوادي النطروان، إن دير الأنبا بيشوي من الأديرة الهامة ويعتبر أشهر دير بمصر و العالم، وتم تأسيسه فى القرن الرابع و تحديد فى عام 395.





وأضاف خلال لقاء ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن دير الأنبا بيشوي يعتبر نقطة هامة لأنه تخرج منه ثلاث بطارقة، وهم " البابا غبريال الثامن و البابا ما كريس الثالث، و قداسة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اطال الله حياته".





وأشار إلى أن هذا الدير يدفن به قداسة البابا شنودة الثالث، وأن هذا الدير فى صحراء وادي النطرون.





وأوضح أن الدولة كان لها دور مهم فى أحياء مسار العائلة المقدسة.



