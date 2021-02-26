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حوادث

ضبط ٣ أطنان دواجن مجهولة المصدر بالقليوبية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:01 ص
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2,92 طن "دواجن" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 1,57 طن " أرز – زيت طعام" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة (مالك مخزن مصنع للوجبات الجاهزة " بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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