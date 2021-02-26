قائد القيادة المركزية الأمريكية يتحدث عن مكانة ودور مصر العالمي

واسترسل "مكنزي" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، هذه الزيارة تأتي أيضا في اطار تعزيز العلاقة بين الجيشين، مشددا على أن مصر من أهم الدول لأمريكا، وذلك نتيجة موقعها الحساس في اقصى شرق منطقة عمل القيادة.





وأضاف، مصر تمتلك قناة السويس، مسترسلا: مصر سساعدت في مرور السفن الخاصة بنا من خلال القناة بكل سهولة ودون اي مشاكل.





وأكمل: المجال الجوي لمصر يعد عنصر هام وقوي بالنسبة لنا، كما أن مصر عضو هام في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وخاصة داعش.

وأضاف، خلال زيارتي لمصر استطعت أن أقضي بعض الوقت مع الرئيس السيسي.