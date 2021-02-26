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قائد القيادة المركزية الأمريكية يتحدث عن مكانة ودور مصر العالمي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:06 ص
جينس مكنزي، قائد
جينس مكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية
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إسراء صبري
قال جينس مكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن مصر تعد من أهم البلدان في منطقة عمل القيادة المركزية، معقبا: فيما يخص زيارتي لمصر فهي تأتي في إطار تجديد العلاقة بوزير الدفاع.

وأضاف، خلال زيارتي لمصر استطعت أن أقضي بعض الوقت مع الرئيس السيسي.

واسترسل "مكنزي" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، هذه الزيارة تأتي أيضا في اطار تعزيز العلاقة بين الجيشين، مشددا على أن مصر من أهم الدول لأمريكا، وذلك نتيجة موقعها الحساس في اقصى شرق منطقة عمل القيادة.

وأضاف، مصر تمتلك قناة السويس، مسترسلا: مصر سساعدت في مرور السفن الخاصة بنا من خلال القناة بكل سهولة ودون اي مشاكل.

وأكمل: المجال الجوي لمصر يعد عنصر هام وقوي بالنسبة لنا، كما أن مصر عضو هام في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وخاصة داعش.
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