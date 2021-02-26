القيادة المركزية الأمريكية: إيران تمثل أكبر تهديد لنا وداعش لن تنتهي

قال جينس مكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إنه لا يمكن أن يتم القضاء على داعش أو المنظمات الإرهابية في المستقبل، ولكن ما يهمنا هو منع تكوين نسيج خاص بهم ينقل الأفكار الإرهابية إلى العالم.





وأشار "مكنزي" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إلى أن مصر أصبحت تتعامل مع داعش بمفهوم جديد، وهذا ما ساهم في قدرة مصر على القضاء على جذور داعش في سيناء.





وشدد على أن إيران هي أكبر تهديد في منطقة القيادة المركزية، منوها إلى أن غيران تصدر الإرهاب وتقوم بتصنيع الصواريخ التي تهدد دول الجوار.





وتابع: ردع إيران من الأولويات التي تتواجد في قائمة القيادة المركزية.



