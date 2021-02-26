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محافظات

لافتتاح الشيخ حمد ومقابر الحواويش.. وزير السياحة والآثار في ضيافة محافظة سوهاج.. اليوم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:40 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تستقبل محافظة سوهاج اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار خلال جولة تفقدية للأماكن السياحية بالإقليم.

وتشمل الجولة زيارة معبد اتريبس في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، يعقبها أداء صلاة الجمعة بمسجد جامعة سوهاج الجديدة، ثم زيارة مقابر الحواويش، وعقد اجتماع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة.


يأتي ذلك في حضور كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أشرف عكاشة، مدير عام منطقة آثار سوهاج، وموجي سليم، مدير عام الشيخ حمد.

ومن المُقرر أن يفتتح وزير السياحة والآثار منطقة الشيخ حمد الأثرية بأتريبس في سوهاج، ومنطقة مقابر الحواويش الأثرية بمدينة ومركز أخميم شرقي المحافظة.
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