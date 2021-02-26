لافتتاح الشيخ حمد ومقابر الحواويش.. وزير السياحة والآثار في ضيافة محافظة سوهاج.. اليوم

تستقبل محافظة سوهاج اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار خلال جولة تفقدية للأماكن السياحية بالإقليم.





وتشمل الجولة زيارة معبد اتريبس في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، يعقبها أداء صلاة الجمعة بمسجد جامعة سوهاج الجديدة، ثم زيارة مقابر الحواويش، وعقد اجتماع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة.









يأتي ذلك في حضور كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أشرف عكاشة، مدير عام منطقة آثار سوهاج، وموجي سليم، مدير عام الشيخ حمد.



