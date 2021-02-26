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فن

بلوك ستيناتي.. ميرنا جميل تتألق بفستان باللون الأخضر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:21 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

شاركت الفنانة ميرنا جميل صور جديدة لها بلوك ستيناتي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تظهر ميرنا جميل في الصور مرتدية فستان باللون الأخضر من الستينات، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها بطريقة تتماشي مع اللوك الستيناتي، وأكملت إطلالتها بجوانتي باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا جميل علي ميك أب جرئ يبرز ملامح وجهها، وأحمر شفاه باللون الأحمر الجرئ، مع قرط كبير باللون الفضي في اذنيها.

وعلقت ميرنا جميل علي الصور، كاتبة: "60’s".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالاتي: أنا بحبك اوي – أفضل ممثلة – جميلة يا ميرنا – شكلك حلو أوي

 

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش"، وفيلم "تؤام روحي" مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل.

 

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